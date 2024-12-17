محمود سعد يكشف لأول مرة عن المرض المتسبب في وفاة نبيل الحلفاوي

كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أول أمس عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

تحدث محمود سعد في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وروى بشكل مؤثر تفاصيل علاقته بالفنان الراحل نبيل الحلفاوي.

كما كشف سعد عن طبيعة مرضه، وقال: "علمت بمرض نبيل منذ 20 يومًا، وأخبرتني زوجتي أن حالته الصحية سيئة للغاية، وعلى الفور تحدثت معه هاتفيًا".

وأضاف: "داعبته كثيرًا وقولتله يا بلبل كل كويس وخلي بالك من صحتك، آخر مرة شوفتك كنت عضم".

واستكمل محمود سعد: "نبيل الحلفاوي كان يعاني من مرحلة متأخرة جدًا من السرطان، وصل للدرجة الرابعة".

كشف محمود سعد تفاصيل عدة عن نبيل الحلفاوي، وحكى موقفًا جمعهما خلال جنازة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقال: "في دفنة أسامة أنور عكاشة، نبيل قالي إنت عارف إني عامل خريطة للمدفن بتاعي، الطريق صعب وعايز ولادي يوصلوا بسهولة".

وقال محمود سعد: "نبيل كان يخبرني دائمًا بأنه لا يحب الخروج من المنزل، ويُفضل الجلوس بمنزله بشكل مستمر، وكان يقول: وبعدين يا محمود هخرج وأسيب نادية مراتي لمين، نادية بقت تعبانة وأنا اللي بسندها".

وفاة نبيل الحلفاوي

توفى الفنان نبيل الحلفاوي ، ظهر يوم الاحد بعد صراع قصير مع المرض.

وتزوج نبيل الحلفاوي للمرة الأولى من الفنانة فردوس عبدالحميد، وأنجب منها ابنه خالد، ثم انفصلا.

كانت الزيجة الثانية للفنان نبيل الحلفاوي بسيدة من خارج الوسط الفني، أنجب منها ابنه الثاني وليد.

وأبناء الفنان نبيل الحلفاوي هما المخرج خالد الحلفاوي الذي اشتهر بتقديم العديد من المسلسلات أبرزها كامل العدد الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار موسميه.

وابنه الآخر هو وليد الحلفاوي وأخرج أيضا العديد من الأعمال منها "وش في وش" وفي بيتنا روبوت، ومسلسل سوبر ميرو وغيرهم.