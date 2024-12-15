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ملك أحمد زاهر: "جسمي كلفني 3 مليون جنيه عشان أوصل للشكل ده"

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الأحد، 15-12-2024 09:38 ص

 

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بسبب فقدنها الوزن بشكل ملحوظ.

 

وقالت ملك أحمد زاهر فى تصريحات تليفزيونية: أنها أنفقت ٣ مليون جنيه حتى تحصل على هذا الشكل والوزن المثالي.

 

وفى وقت لاحق، ردت الفنانة ملك أحمد زاهر على المنتقدين لاختيارها لملابسها ، مشيرة أنها لم تعُد طفلة وأسلوب ملابسها يتناسب مع عمرها وللمناسبات التي تذهب إليها.

 

 

وظهرت "ملك" في مقطع فيديو من خلال خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وردت فيه على المنتقدين وقالت: "في واحدة بتقولي أنتي مكبرة نفسك كده ليه؟ مش عارفة أفاجئك بس أنا مش صغيرة ومش طفلة، أنا أه شباب بس مش طفلة".

 

تابعت أن هذا التعليق كان على الصور التي نشرتها خلال اجتماعها مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر"، موضحة أنها سفيرة لمبادرة هامة فمن الطبيعي أن ترتدي مثل هذه الملابس، وقالت: "أنا سفيرة لمبادرة مهمة عادي ألبس كده، أنتي عيزاني ألبس سبونج بوب وأنا رايحة الاجتماع".

 

واستكملت : "وفي ناس بتكتب لي كنتي أحلى وأنتي تخينة، خسيتي ليه حرام عليكي؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ ما كفاية بقى".

 

يذكر أن ملك أحمد زاهر انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي تجسد فيه دور فتاة اسمها مريم، وقالت عن دورها: "مريم بتبدأ بنت عادية جدا، انطوائية شوية ومتوترة، وهي أخت نجلاء بدر ومنة فضالي في المسلسل، وأكتر واحدة فيهم غلبانة، وخريجة فنون جميلة ومحبة للرسم، وعايزة تسافر تعمل ماجستير، وفجأة بتحصل حاجة تشقلب حياة الإخوات الثلاثة، ومريم بالذات حياتها بتتدمر"، وذلك بحسب تصريحاتها لبرنامج "سبوت لايت" من تقديم شيرين سليمان عبر قناة صدى البلد.

 

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