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القبض على رجل حمل لافتة في عزاء أحمد رفعت

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الثلاثاء، 09-07-2024 10:28 ص

 

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على مواطن رفع لافتة في عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

واظهر فيديو رجل يحمل لافتة في عزاء أحمد رفعت يطالب بمحاكمة الإعلامي أحمد شوبير ، ورئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، ورئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس، متهمًا إياهم بالتسبب في وفاة أحمد رفعت، نتيجة الظلم الذي وقع عليه وتضرره نفسيا ما أصابه بجلطة في القلب .

وصرح مصدر أمني، بأنه تم إلقاء القبض على أحد الأشخاص؛ لرفعه لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت في أحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها الاتهامات لعدد من الرياضيين، بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور، دون دليل.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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