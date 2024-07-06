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أول قرار من رابطة الأندية المصرية بعد وفاة أحمد رفعت

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احمد رفعت
السبت، 06-07-2024 01:11 م نسمه عبد الوهاب
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب لوفاة أحمد رفعت، صباح اليوم.
كما تقرر الوقوف دقيقة حداد في باقي المباريات بالدوري المصري الممتاز.
وكان من المفترض إقامة مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب الرابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء في بيان مودرن سبورت: " ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

واختتم البيان: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان".

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