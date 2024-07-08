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هاجم إبراهيم فايق.. رئيس نادي مودرن سبورت: الجيش عامل أحمد رفعت بإنسانية ولم يسجنه

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الإثنين، 08-07-2024 01:10 م


 كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، تفاصيل جديدة عن أزمة اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت، مهاجما الإعلامي إبراهيم فايق بعد حلقة أول أمس عن أسباب أزمة اللاعب.

ووصف رئيس نادي مودرن سبورت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء الأحد، الحلقة وما دار فيها، قائلا :"تمثيلية سخيفة، واعتمد على أشخاص ليس لهم علاقة مثل رئيس نادي انبي".

وتابع وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن نادي فيوتشر وافق على رحيل اللاعب للعب في نادي الوحدة في الإمارات العربية المتحدة، وحصل اللاعب على مليون دولار والنادي على نصف مليون دولار.

 

وأكمل وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أن لا يوجد أي تزوير في الأوراق كما ادعى البعض، ولدي صورة من خطاب وزارة الشباب والرياضة مع القوات المسلحة بخصوص مد فترة المعيشة للاعب في النادي الإماراتي.

وأشار وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، إلى أن اللاعب أحمد رفعت كان لديه تخوف من تسليم نفسه إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة، متابعا أن القوات المسلحة المصرية وضعوا اللاعب في مركز الرياضة وتدرب مع فريق طلائع الجيش بموقف نبيل منهم، ولم يسجن يوما واحد وكان يعامل أفضل معاملة.

موعد ومكان عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت 

فيما  أعلن محمد رشوان محامي اللاعب أحمد رفعت عن تلقي العزاء في نجم مودرن سبورت، يوم الثلاثاء المقبل، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

وكتب محامى اللاعب عبر حسابه علي فيسبوك "عزاء المرحوم أحمد رفعت الثلاثاء القادم بمسجد المشير طنطاوى"

 

وكان أحمد رفعت قد وافته المنية أمس، السبت؛ وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية جديدة، خاصة بعد تعافيه الفترة الأخيرة وظهوره في برنامج إبراهيم فايق عبر قناة “إم بي سي مصر”.

 

وكان أحمد رفعت قد أكد في آخر حوار تليفزيوني له مع الإعلامي إبراهيم فايق على أنه تعرض لأذى نفسي وظلم كبير من أحد المسئولين في مصر، والذي كان يسعى لتدمير مستقبله، وهو الأمر الذي أثر عليه وجعله يسقط في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري.

 

من جانبه قرر نادي مودرن سبورت حصول أسرة اللاعب أحمد رفعت على راتبه السنوي كاملًا حتى نهاية عقده مع الفريق.


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