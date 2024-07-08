أول تدخل حكومي رسمي في قضية أحمد رفعت

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الإثنين، 08-07-2024 10:56 ص


أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة أنه صدر قرارين من الوزارة بتشكيل لجنة قانونية لكشف كل ملابسات الأزمة ولجنة أخري طبية لكشف كل الامور منذ سقوط رفعت وحتي وفاته ولجنة ادارية للتفتيش في اتحاد الكرة والنادي واللجنة الأولمبية وطلبت عدد من المستندات وبدأت عملها بالفعل .

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن ورقة تصريح التجنيد من أهم أوراق السفر وهناك طريقة معتادة في استخراج أوراق السفر وهناك مايقارب من 800 بعثة علي مدار الموسم حيث يتم هناك مخاطبات رسمية بين الاندية والوزارة من أجل السماح له بالسفر ، ولكن اذا كان هناك سفر لمنتخب وطني في اي لعبة فيكون استخراج قرار السفر وبعدها يذهب للتجنيد لاستخراج تصريح السفر حيث ان معظم اللاعبين في هذا السن يكونون في سن التجنيد .

وواصل تصريحاته مؤكدا أن الوزير اجتمع باللجان اليوم واكد لهم علي نقطتين أن التحقيق الذي يجري هو تحقيق أعمي وفي حالة وجود أخطاء تحويلها الي جهات التحقيق الرسمية وطلب أيضا أن تنتهي التحقيقات من جانب اللجنة خلال أيام .

واستطرد أن الوزير أكد علي تلبية كل مطالب أسرة أحمد رفعت وأيضا اطلاق اسمه علي مركز الشباب في بلدته .

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