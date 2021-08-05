القاهرة.. أم تقتل ابنتها الشابة بإلقائها من الطابق السادس والسبب صادم

الخميس، 05-08-2021
09:35 ص
أقدمت سيدة على قتل ابنة
ها بإلقائها من الطابق السادس، لعدم
موافقتها على الزواج
من شاب معاق ذهنيا لكنه ثري في منطقة البساتين بالقاهرة.
وتلقت الشرطة بلاغا
بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت
الأجهزة الأم
نية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة.
وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قتل
اها وألقيا بها
من أعلى العقار، بسبب رفضها الزواج
من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق
السادس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.