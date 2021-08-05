الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

القاهرة.. أم تقتل ابنتها الشابة بإلقائها من الطابق السادس والسبب صادم

0000-645x505
ا
Native
الخميس، 05-08-2021 09:35 ص

أقدمت سيدة على قتل ابنةها بإلقائها من الطابق السادس، لعدم موافقتها على الزواج من شاب معاق ذهنيا لكنه ثري في منطقة البساتين بالقاهرة.
وتلقت الشرطة  بلاغا بالعثور على جثة فتاة في الشارع سقطت من أحد العقارات في المنطقة، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وعثرت على جثة الضحية، البالغة من العمر 18 سنة.
وكشفت التحقيقات أن والدة الفتاة وخالها قتلاها وألقيا بها من أعلى العقار، بسبب رفضها الزواج من شاب تقدم لأسرتها، فقاما بدفعها وسقطت من الطابق السادس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

Capture

فنانة شهيرة تنفعل بعد وصفها بالعجوز: «الرجالة بتقطع نفسها عليّ»

download

بعد أسبوع من طلاقها.. فنانة شهيرة تستعد للزواج للمرة الرابعة من شاب

20161107100748748

أحمد كريمة: لهذا السبب تقدم الزوجات على قتل أزوجهن في مصر

image

ظهور صادم لـ أصالة بعد طلاقها في شهر العسل

320219112749125737463

شك في سلوكها.. الإعدام لشاب قتل زوجته العروس بطريقة لا تخطر على بال

images

السعودية تعلن إعدام مشعل الدوسري وتكشف جريمته