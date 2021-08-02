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فنانة شهيرة تنفعل بعد وصفها بالعجوز: «الرجالة بتقطع نفسها عليّ»

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الإثنين، 02-08-2021 08:36 م

أبدت الفنانة الشهيرة شمس الكويتية، غضبها وانفعلت على إحدى متابعاتها بعدما وصفتها بـ”العجوز”، وتحدت إياها بأن تصبح في مثل جمالها عندما تصل إلى عمرها.
وقالت “شمس الكويتية” في مقطع فيديو متداول: “حبيبتي أنا عجوز.. أوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك”.
وأضافت: “وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها”.
وختمت “شمس الكويتية”، بقولها: “عيوني أوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول”.
 

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