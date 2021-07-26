السعودية تعلن إعدام مشعل الدوسري وتكشف جريمته

الإثنين، 26-07-2021
01:08 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تنفيذ حكم
القتل
قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض.
وقالت "الداخلية" في بيان لها :" أقدم / مشعل بن ناصر بن
شايع الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل
/ محمد بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي
الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما."
وتابعت :" وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني
المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة
ه, وبإحالته إلى
المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتل
ه قصاصًا, وأيد
الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر
شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
واختتم البيان :" تم تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بالجاني/ مشعل بن ناصر بن
شايع الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة
الرياض بمنطقة الرياض".