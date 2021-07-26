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السعودية تعلن إعدام مشعل الدوسري وتكشف جريمته

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الإثنين، 26-07-2021 01:08 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة الرياض.
وقالت "الداخلية" في بيان لها :" أقدم / مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / محمد بن مناحي بن عنان الدوسري – سعودي الجنسية – , وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما."
وتابعت :" وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم بقتله قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف, ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".
واختتم البيان :" تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ مشعل بن ناصر بن شايع الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ ، في مدينة الرياض بمنطقة الرياض".
 

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