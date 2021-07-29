شك في سلوكها.. الإعدام لشاب قتل زوجته العروس بطريقة لا تخطر على بال

الخميس، 29-07-2021
09:53 ص
قضت محكمة الجنايات أمس (الأربعاء)، بالإعدام شنقاً لزوج
دفن زوج
ته وهي على قيد الحياة داخل حفرة في المنزل؛ ما تسبب في وفاتها.
كشفت التحقيقات أن الشخص المُدان بالقضية دخل في خلافات مع
زوج
ته وتدعى “ن. م. ف” وتبلغ من العمر 20 عاماً، قبل أن يتطور الأمر ويُدبّر لقتل
ها
ودفنها في منزلهما الواقع بمحافظة الأقصر.
وتبين أنه أقدم على توثيق أيدي زوج
ته الذي ارتبط بها منذ
5 شهور فقط من الخلف، ومن ثم خنقها ودفنها في حفرة الصرف الصحي داخل المنزل ووضع عليها
التراب،وادّعى بعد تنفيذ جريمته اختفاء الزوج
ة وعدم عثوره عليها، قبل أن يعترف في التحقيقات
بارتكابه الواقعة بسبب شكّه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما.