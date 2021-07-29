الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:10 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

شك في سلوكها.. الإعدام لشاب قتل زوجته العروس بطريقة لا تخطر على بال

320219112749125737463
ا
Native
الخميس، 29-07-2021 09:53 ص

قضت محكمة الجنايات أمس (الأربعاء)، بالإعدام شنقاً لزوج دفن زوجته وهي على قيد الحياة داخل حفرة في المنزل؛ ما تسبب في وفاتها.
كشفت التحقيقات أن الشخص المُدان بالقضية دخل في خلافات مع زوجته وتدعى “ن. م. ف” وتبلغ من العمر 20 عاماً، قبل أن يتطور الأمر ويُدبّر لقتلها ودفنها في منزلهما الواقع بمحافظة الأقصر.
وتبين أنه أقدم على توثيق أيدي زوجته الذي ارتبط بها منذ 5 شهور فقط من الخلف، ومن ثم خنقها ودفنها في حفرة الصرف الصحي داخل المنزل ووضع عليها التراب،وادّعى بعد تنفيذ جريمته اختفاء الزوجة وعدم عثوره عليها، قبل أن يعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب شكّه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

2021_7_24_23_23_24_406

عروس تبكي وتترك حفل الزفاف أثناء غناء أحمد سعد في فرحها لهذا السبب

images

السعودية تعلن إعدام مشعل الدوسري وتكشف جريمته

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

«الزوج الديوث».. منار «كائن الهوهوز» وزوجها يشعلان الـ تيك توك

images

«مش بالعافية».. عروس تطلب الشرطة لعريسها في «ليلة الدخلة» والسبب صادم

Capture

تقتل خطيبها وتحرق جثته قبل حفل زفافهما والسبب صادم!

56260-احلام-وزوجها

تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي