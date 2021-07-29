ظهور صادم لـ أصالة بعد طلاقها في شهر العسل

الخميس، 29-07-2021
01:07 م
صدمت الفنانة السورية أصالة
نصرى، متابعيها على مواقع التواصل
الاجتماعي، بالظهور باستايل جديد حلقت فيه شعر
ها، وذلك في أول ظهور لها عقب طلاق
ها
من أحد أعضاء مجلس النواب المصري، بعد انتهاء شهر العسل.
ونشرت أصالة
، صورتين، عبر حسابها على “إنستجرام”، معقبة: “أنا أعيش كما
أتمنّى وكما يجب.. أنا بألف خير ونعمة من الله لطالما رجوت ربّي أطرافها".
وكانت أنباء تحدثت عن طلاق
الفنانة السورية أصالة
، عن زوجها النائب بمجلس
النواب المصري ، بعد زواج
لم يستمر لمدة شهرين.
وقرر الثنائي الإنفصال رسميا بعد أن اتفقا على الطلاق
بهدوء وفي سرية
تامة خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة .
وكان الفنان ومصفف الشعر
اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل
زواج أصالة
من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع
التواصل.
وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل
زفاف لأصالة
،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج
تم، مشيرًا إلى أن كل زواج
له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها
مع النائب البرلماني المصري".