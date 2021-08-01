الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:04 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

بعد أسبوع من طلاقها.. فنانة شهيرة تستعد للزواج للمرة الرابعة من شاب

download
h
Native
الأحد، 01-08-2021 12:22 م


أعلنت فنانة شهيرة، انها تستعد للزواج من شاب جديد بعد إنهاء أوراق طلاقها بأسبوع، وذلك تعد الزواجة الرابعة لها.
وأعلنت الممثلة البريطانية الشهيرة كاتي برايسعن استعدادها للزواج للمرّة الرابعة من الشاب كارل وودز بعد أن أنهت إجراءات الطلاقها من زوجها السابق كيران هيلر الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع "Mirro"، تعطي كاتي الأولوية الآن لمستقبلها مع كارل بعد إعلان خطوبتهما في نيسان الماضي. وقال مصدر مقرب منها: "كاتي سعيدة لأن طلاقها من كيران قد انتهى الآن. إنها تشعر وكأن ثقلًا قد رُفع عن كتفيها. إنها متحررة رسميًا من هذا الزواج ويمكنها الآن التركيز على خططها لحفل زفافها على كارل."
وأضاف أن كاتي تأمل في حفل زفاف في فصل الشتاء لأن عيد الميلاد هو وقتها المفضل في العام. كما تعترف بأنها تريد إقامة الحفل عاجلاً وليس آجلاً حتى تتمكن والدتها المريضة من الحضور حيث تعاني من تليف رئوي.
يذكر أن كاتي قد تزوجت للمرّة الأولى من بيتر أندريه في عام 2005، وانفصلا في أيار 2009، وفي شباط 2010، تزوجت من الممثل أليكس ريد في حفل خاص ثم إنفصلا في العام 2011، أما في 16 كانون الثاني 2013، تزوجت من طليقها الثالث كيران هيل.



 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

image

ظهور صادم لـ أصالة بعد طلاقها في شهر العسل

10737401-1763779706

بعد زواجهما سرًا.. تعرف على فارق العمر بين إلهام الفضالة وشهاب جوهر

4987531-1005999375

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

image

«تلاتة كيلو بوفتيك».. إيمان السيد تكشف سر عدم زواجها

56260-احلام-وزوجها

تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي