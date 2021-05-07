السبت 08 مايو 2021
توقيت مصر 12:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

النيابة تكشف مفاجأة صادمة عن سبب ذبح رجل لأطفاله الـ6 وزوجته

السعودية تصدر بيانًا بشأن القرارات الإسرائيلية الجديدة

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

ذكري البيعة الرابعة لولي العهد..هاشتاج يجتاح تويتر

التحالف يحبط محاولة حوثية لاستهداف خميس مشيط

الهند تسجل رقم قياسي جديد في الإصابات بفيروس " كورونا"

بايدن يدافع عن خطته للإنقاذ بعد هذا الأمر

الصحة العالمية تحذر دول أخري من مصير الهند

ADS
 

السعودية تحظر استيراد الدواجن من هذه الدولة

السعودية تحظ ر استيراد الدواجن
السعودية تحظ ر استيراد الدواجن
Native
الجمعة، 07-05-2021 09:47 م محمد فضل
أفاد بيان مشترك من وزارتي الزراعة والخارجية البرازيليتين أمس الخميس، بأن السعودية حظرت الواردات من 11 مصنعا للحوم الدواجن في البرازيل، وذلك “دون إخطار مسبق أو تبرير للقرار”.

وأكدت جيه.بي.إس، أكبر شركات اللحوم في العالم، أنها من المتأثرين بالحظر، لكنها رفضت الكشف عن عدد المصانع التي استهدفها القرار.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن الواردات من سبعة مصانع لجيه.بي.إس من المقرر وقفها اعتبارا من 23 مايو أيار.

من جهتها، أعلنت بي.آر.إف، أكبر شركة للحوم الدجاج المصنعة في البرازيل، عدم تأثر أي من وحداتها بالقرار السعودي.

وعبر إيه.بي.بي.إيه، وهو اتحاد يمثل شركات اللحوم المصنعة في البرازيل، عن أسفه للقرار الذي اتخذه المستورد طويل الأمد للحوم البرازيلية. وقال إنه يدعم جهود الحكومة البرازيلية لفهم القرار السعودي “الأحادي”.

ومنذ فترة، تسعى دول عربية تستورد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تقليص وارداتها في وقت تدعم الإنتاج المحلي من اللحوم.

قال البيان الوزاري المشترك: “قرار السعودية حظر 11 وحدة مصدرة للدواجن فاجأ وأفزع الحكومة البرازيلية.. لم يحدث اتصال مسبق من السلطات السعودية، كما لم تقدم أي دافع أو مبرر يدعم تعليق الاستيراد”.

وقالت الحكومة البرازيلية إنها بدأت محادثات مع السعودية فيما يتعلق بالحظر.

وأضافت أنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيلية المسموح لها بالتصدير إلى السعودية.
 

إقرأ ايضا

thumbs_b_c_b99808ac1cab05749674b7f05eb055bf

رد مفاجيء من أردوغان على عودة العلاقات مع مصر

Capture

صور تقشعر لها الأبدان.. ترك أطفاله في السيارة حتى ماتوا اختناقًا

2021_3_6_1_12_37_182

شيخ الأزهر: يجوز للمرأة السفر دون محرم لهذا السبب

أخبار متعلقة

التحالف-العربي-يدمر-زورق-مفخخ

السعودية تُحبط هجومًا بحريًا بزورق مُفخخ

Capture

شرطة الرياض تضبط سيدتين متقبتين وشابين متلبسين في نهار رمضان (فيديو)

بدور البراهيم

بدور البراهيم تكشف لأول مرة سبب خلعها الحجاب

مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية تطلق مبادرة هامة بشأن هؤلاء

Capture

شاهد.. انتحار فتاة شنقًا على سطح عمارة بالسعودية

محمد بن سلمان

سر الصورة الغريبة التي ظهرت خلف ولي العهد السعودي وأثارت الجدل