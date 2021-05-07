السعودية تحظر استيراد الدواجن من هذه الدولة

الجمعة، 07-05-2021
09:47 م
محمد فضل
أفاد بيان مشترك من وزارتي الزراعة والخارجية البرازيل
يتين أمس الخميس، بأن السعودية
حظرت الواردات من 11 مصنعا للحوم الدواجن في البرازيل
، وذلك “دون إخطار مسبق أو تبرير للقرار”.
وأكدت جيه.بي.إس، أكبر شركات اللحوم في العالم، أنها من المتأثرين بالحظر، لكنها رفضت الكشف عن عدد المصانع التي استهدفها القرار.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
إن الواردات من سبعة مصانع لجيه.بي.إس من المقرر وقفها اعتبارا من 23 مايو أيار.
من جهتها، أعلنت بي.آر.إف، أكبر شركة للحوم الدجاج المصنعة في البرازيل
، عدم تأثر أي من وحداتها بالقرار السعودي.
وعبر إيه.بي.بي.إيه، وهو اتحاد يمثل شركات اللحوم المصنعة في البرازيل
، عن أسفه للقرار الذي اتخذه المستورد طويل الأمد للحوم البرازيل
ية. وقال إنه يدعم جهود الحكومة البرازيل
ية لفهم القرار السعودي “الأحادي”.
ومنذ فترة، تسعى دول عربية تستورد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تقليص وارداتها في وقت تدعم الإنتاج المحلي من اللحوم.
قال البيان الوزاري المشترك: “قرار السعودية
حظر 11 وحدة مصدرة للدواجن فاجأ وأفزع الحكومة البرازيل
ية.. لم يحدث اتصال مسبق من السلطات السعودية
، كما لم تقدم أي دافع أو مبرر يدعم تعليق الاستيراد”.
وقالت الحكومة البرازيل
ية إنها بدأت محادثات مع السعودية
فيما يتعلق بالحظر.
وأضافت أنها علمت بشأن تعليق الاستيراد بعد نشر قائمة جديدة بالمصانع البرازيل
ية المسموح لها بالتصدير إلى السعودية
.