بدور البراهيم تكشف لأول مرة سبب خلعها الحجاب

كشفت خبيرة التجميل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعوديةبدور البراهيم، عن سبب خلعها الحجاب وظهورها خلال الفترة الماضية من دونه، مشيرة إلى أنه في أكثر الأوقات يعيقها أثناء تصويرها لمقاطع ”سناب شات“، خصوصا إن كانت داخل منزلها.
وأوضحت البراهيم، في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها ليست محجبة خارج الخليج وأمام الله، لذلك فضلت أن تتخلى عنه في مقاطع ”سناب شات“ لكي لا يعيقها أثناء عملها ولذلك ترتديه وقتما تشاء.
وردت بدور البراهيم على المتابعين الذين ينتقدون على سماع الأغاني في شهر رمضان أثناء عرض مقاطع الفيديو الخاصة بها عبر ”سناب شات“ مؤكدة أنها ليست ”منافقة“ لكي لا تستمع إلى الأغاني في سنابها على الرغم من استماعها لها بالفعل.
وأشارت إلى أن القنوات لا تمتنع عن عرض الأغاني في رمضان كما أن لكل مسلسل أغنية ”تتر“، وتابعت أنه لا أحد يعلم عن علاقتها بربها أو بيده مفاتيح الجنة.