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السعودية تُحبط هجومًا بحريًا بزورق مُفخخ

التحالف-العربي-يدمر-زورق-مفخخ
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-04-2021 02:29 م المصريون

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء) 27 أبريل 2021م.
وأوضح العميد المالكي، أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.
وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.
وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.
 

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