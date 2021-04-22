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شاهد.. انتحار فتاة شنقًا على سطح عمارة بالسعودية

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الخميس، 22-04-2021 09:07 ص المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورًا وفيديو لفتاة مشنوقة على سطح مبنى سكني، في مشهد صادم أحدث ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا بالفيديو عبر تطبيق "سناب شات"، قائلة إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لجثة امرأة يلتف حول عنقها قطعة قماش مربوطة بسطح مبنى سكني، فقد باشرت الجهات الأمنية بجدة بتاريخ 1442/9/7هـ الحادثة.
واتضح أنها لمقيمة من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة للحادثة والإحالة إلى فرع النيابة العامة.


 

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