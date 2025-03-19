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الإعـ.ـدام لقاتـ.ـل "نيرة أشرف أسيوط"

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الأربعاء، 19-03-2025 02:21 ص

 

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق توك توك ، بالإعـ.ـدام شنقا ، لقيامه بقـ.ـتل فتاة بعد فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه بـ 15 طعـ.ـنه بمدينة أبنوب بأسيوط، وهو ما أطلق عليها "نيرة أشرف أسيوط" بسبب تشابه قصة وفاتها لنفس السبب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

 

بلاغ لمركز الشرطة

تعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود بلاغا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول " بسنت . ع . م " 17 عاما، جثـ.ـة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم ، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحريات مباحث أبنوب

 

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، " عبد الرحمن . م . م " 22 عاما سائق توك توك ،بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها من المتهم.

 

واشارت التحريات إل  قيام المتهم بالتربص للمجني عليها أسفل منزلها وأثناء خروج المجني عليها من المنزل وقعت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها وعلى إثرها قام المتهم بإخراج سلاح أبيض كان بحوزته " سكـ.ـين " وقام بطعنها بـ 15 طعـ.ـنه بأماكن متفرقة الجسم مما أدى إلى وفاتها وفر هاربا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه مما أدى إلى إصابته .

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