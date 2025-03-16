الأحد 16 مارس 2025
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

لابس حريمي وحاطط مكياج.. تفاصيل ضبط تيك توكر شهير في مدينة دهب

براءة أحمد أبوزيد.. هل تعود إليه أمواله؟

سائق واقعة «الفردوس» يرفض التصالح: «طلبوا رخصتي ولما رفضت ضربوني»

بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

شاهد.. الألاف يتوافدون على كهف في إندونيسيا يحتوي على "ممر سري" يصل للسعودية!

وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

images
ا
الأحد، 16-03-2025 10:23 ص

 

أمرت جهات التحقيق بالخانكة بحبس المتهمة بقتل أولادها الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض المتهمة علي الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواها العقلية.

فيما انتقل فريق من جهات التحقيق بالخانكة لمعاينة جثامين ثلاثة أطفال قتلتهم والدتهم خنقا في عزبة منطاوي التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية؛ لمعاينة جثامين الضحايا.

وتبين أن الضحايا بنتين وولد، تبلغ أعمارهم: 12 عاما و6 سنوات و4 سنوات، وأن والدتهم المريضة نفسيًا هي من ارتكبت الواقعة.

ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتخلصت ربة منزل بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا قبل السحور، حيث تبين أنها مريضة نفسيًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.

إقرأ ايضا

4444444_867_120444

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

2630472_0

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

FB_IMG_1742095759194

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

أخبار متعلقة

173-190502-execution-five-brothers-acrime-egypt_700x400

حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

Capture

تعمد خسارة قضيتها.. ننشر صورة الضحية الثانية لـ" سـ.ـفاح المعمورة"

Capture

تورط 3 نساء ورجلين في جريمة المحامي "سـ.ـفاح المعمورة"