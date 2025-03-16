وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

أمرت جهات التحقيق بالخانكة بحبس المتهمة بقتل أولادها الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بعرض المتهمة علي الطب النفسي لبيان مدي سلامة قواها العقلية.

فيما انتقل فريق من جهات التحقيق بالخانكة لمعاينة جثامين ثلاثة أطفال قتلتهم والدتهم خنقا في عزبة منطاوي التابعة لمركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية؛ لمعاينة جثامين الضحايا.

وتبين أن الضحايا بنتين وولد، تبلغ أعمارهم: 12 عاما و6 سنوات و4 سنوات، وأن والدتهم المريضة نفسيًا هي من ارتكبت الواقعة.

ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين

وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وتخلصت ربة منزل بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا قبل السحور، حيث تبين أنها مريضة نفسيًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.