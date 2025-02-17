تواصل النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في الواقعة المعروفة بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد وصول المتهم "ن.ال" 51 سنة، محام، إلى سراي النيابة وسط حراسة مشددة.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين 3 سيدات ورجلين هم: كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.