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حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

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الخميس، 20-02-2025 02:12 م

 

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي حكما بإعدام 6 متهمين، من بينهم 5 أشقاء، بعد إدانتهم بقتـ.ـل 4 أشخاص والشروع في قتل آخر، على خلفية نزاع حول محجر.

 

وحددت المحكمة جلسة في شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي، بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن تنفيذ حكم الإعـ.ـدام.

 

وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2023، حيث قام المتهمون، وهم "يوسف. ع. أ" وأشقاؤه شاهين، محمد، البدري، وسعيد، بالإضافة إلى "نشأت. ب. ب"، بقتل المجني عليهم: "حسني. هـ. ح"، "علي. ف. أ"، "مصطفى. م. غ"، و"أبو العزايم. م. ف"، كما حاولوا قتل شخص آخر يدعى "سعيد. ي. أ"، بسبب خلافات متعلقة باستغلال أحد المحاجر في المنطقة.

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة في الصعيد ، نظرًا لوحشيتها وعدد الضحايا، حتى تم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة، التي انتهت بصدور حكم الإعـ.ـدام بحقهم.

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