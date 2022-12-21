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إلهام شاهين تثير الجدل: «مينفعش ربنا يعمل كده!»

elaosboa56182
إلهام شاهين
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 11:36 ص
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الفن له تأثير قوي ويستطيع توصيل رسائل عديدة للمجتمع، موضحة أنها تأكدت من ذلك بعد مسلسل "بطلوع الروح".

جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت عنوان "نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافي".
وأشارت إلى أن خوف ورعب المتطرفين من عرض مسلسل "بطلوع الروح"، جعلها تعي قوة تأثير الفن، مضيفة: "فور إطلاق البوستر الدعائي للمسلسل، تعرضت لحرب رهيبة، حيث كنت أرتدي ملابس تنظيم داعش الإرهابي، ورغم أن كل أبطال المسلسل كانوا يرتدون نفس الملابس، إلا أني الوحيدة التي هاجموها.. أنا العفريت بتاعهم، لأنهم عارفين أفكاري ولا أقبل الفكر المتطرف".
ولفتت إلهام شاهين إلى أنها ترى أن دين الله واحد، ولكنه نزل في عدة رسالات سماوية، مؤكدة استحالة أن تكون تلك الرسالات ضد بعضها، وقالت: "ما ينفعش ربنا يخلق دين وبعدين يخلق دين تاني ضده".

وأرجعت "شاهين" وجود التعصب إلى فهم البعض للأديان بشكل خاطئ ونشره أفكارا خاطئة، مضيفة: "فيه ناس ثقافتها محدودة فبتتأثر.. الغلط مش في الدين، ولكن في من يفسر الدين، لما حد يقول اللي مش بيصلي يستتاب ثم يقتل، طيب وأنتم مالكم لو عاوز ربنا يموته أو يعاقبه، ربنا هو اللي بيحاسبنا مش البشر".
وشددت إلهام شاهين على أن ضرورة أن تمنع الدولة التعصب، وأن تكون حاسمة جدا في مثل هذه النوعية من الفتاوى، وتابعت: "لازم نتكلم بصراحة لو عاوزين نمنع التعصب، والدولة تمنع ظهور أي شخص يقول آراء متعصبة على الشاشات".
وأضافت: "أنا شفت شيخ يقول آراء عنصرية، منها إن (المسلم ممكن يتجوز مسيحية لكن لا يعاملها بالحسنى)، وشيخ آخر عنده عنصرية ضد المرأة ويقول (إيه يعني زوجك يضربك بعد ما شاف عورتك)، هل هذا كلام محترم يقال على الشاشات؟"، مختتمة كلامها: "ربنا جميل ولا يمكن تكون دي آراء الدين، لو دي آراء الدين إحنا ازاي هنحترم الدين؟".
 

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