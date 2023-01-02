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بعد قرار الاعتزال.. زيزي عادل تفاجئ الجميع بصورة قديمة بدون حجاب وتدعو بالستر

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زيزي عادل
Native
Teads
الإثنين، 02-01-2023 10:24 ص


 

نشرت الفنانة المعتزلة زيزي عادل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت زيزي في الصورة بدون حجاب خلال لقائها في حلقة سابقة من برنامج "كلام الناس"، من تقديم الإعلامية ياسمين عز.

 

وعلقت زيزي عادل على الصورة: "اللهم إنا نسألك خير ما في هذا العام وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا العام وشر ما بعده يا رب أكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق والستر والرضا وراحة البال فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب، كل عام وأنتم بخير".

 

كانت زيزي عادل أعلنت اعتزال الغناء، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها".

 

وأضافت: "يمكن القرار ده ما أخدتهوش امبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر من المغريات في الدنيا، اللي هي الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هي الناس بتقرب منها".

وتابعت: "الفترة اللي فاتت قربت من ربنا جدا، ولقيت القرآن بيقولي إني لازم أكون ملتزمة، لازم أكون على قد ما أقدر أكون ملتزمة، ويمكن تكون مستغربين، إني طالعة بشعري ومش محجبة، ده لإن ربنا لسه ما أنعمش عليا بخطوة الحجاب، وبدعي ربنا إني ألبس الحجاب، وكل حاجة بتيجي خطوة خطوة، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، فأنا خدت خطوة وإن شاء الله تيجي الخطوة اللي بعدها".


 

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