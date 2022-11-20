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ضبطا أمهما تمارس الرذيلة مع عشيقها.. شابان يهشمان رأس رجل حتى الموت

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الأحد، 20-11-2022 02:51 م


عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة لمحاكمة شقيقين على خلفية اتهامهما بقتل عشيق والدتهما بمنشأة ناصر.
وانعقدت جلسة المحاكمة في القضية رقم 6194 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 846 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، برئاسة المستشار خالد هاشم وعضوية دكتور أشرف عز المنشاوي وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر أيمن قاضي.

وكانت جهات التحقيق، أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات للمحاكمة في ما أسند إليهما من اتهام بقتل المجني عليه الذي يدعى عرفة.م، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين صلاح.م، ورمضان.م، علما بوجود علاقة محرمة بين المجني عليه ووالدتهما، فعقدا العزم وبيتا النية على الخلاص منه وقتلا الضحية.
وكشفت التحقيقات في القضية، أن المتهمين تعديا بالضرب على رأس المجني عليه ورقبته وجسده بعصا خشبية وحديدية، وحاول الجيران ردعهما وإبعادهما عن الضحية، ولكن دون جدوى حتى لقى المجني عليه مصرعه.
وبتقنين الإجراءات القانونية ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في القضية، وأمرت بإحالتهما محبوسين للمحاكمة.

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر، لحضور المحامي الأصلي.
 

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