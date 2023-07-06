الخميس 06 يوليه 2023
توقيت مصر 20:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجمة أمريكية تفجر صدمة عن ممارستها الجنس مع نجل ترامب في حمام للمثليين

الأول من نوعه في العالم.. فيديو يوثق لحظة رضاعة حوت من أمه

البنوك تقر غرامة شهرية على أصحاب الحسابات التي تقل عن الحد الأدنى.. تعرف عليها

فيديو مرعب.. سمكة قرش تهاجم المصطافين على شاطئ شهير وهروب جماعي

مفاجأة.. ماذا حدث في سعر الدولار بالسوق السوداء؟

"أغسل وشك".. سر الهتاف الغامض من جماهير الزمالك لـ"فتوح"

روان بنت حسين تكشف سبب كسر هاتف موظف المطار

أول صورة للصيدلانية ضحية حادث مدينتي

وثق مقطع فيديو متداول، ما حدث بين لاعبة كاراتيه أرمينية وغريمتها الأذربيجانية.

مفاجأة.. لاعب الإسماعيلي يعترف: الكرة لمست يدي قبل دخولها شباك الأهلي

" أفعال مش مكانها هنا".. الجمهور يهاجم فنانة شهيرة يغد نشر صور جريئة مع زوجها

Screenshot 2023-07-06 7.27.42 AM
كارول سماحة
الخميس، 06-07-2023 07:40 ص

 

تصدرت الفنانة كارول سماحة ، التريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها برفقة زوجها.

 


واعتادت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.



وظهرت كارول سماحة في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".
وتعرضت لفنانة لهجوم من الجمهور مشيين أن هذه الأفعال والصور ليس مكانها الانترنت أمام الناس، ولكن مكانها المنزل مهاجمين زوجها كذلك بسبب نشر هذه الصور "الخاصة".



وتتميز كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


وتعتمد كارول ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

إقرأ ايضا

whispering-whales-1-737094c2b8f1aaac28bc47183219c85f80bea1a7-s1100-c15

الأول من نوعه في العالم.. فيديو يوثق لحظة رضاعة حوت من أمه

133-222536-shark-beach-florida-swimming_700x400

فيديو مرعب.. سمكة قرش تهاجم المصطافين على شاطئ شهير وهروب جماعي

_تنزيل (2)

روان بنت حسين تكشف سبب كسر هاتف موظف المطار

أخبار متعلقة

2023_7_4_12_40_58_753

هالة صدقي: أنا حاليًا ببيع بصل والعمل مش عيب (صور)

images

ابنة عمرو دياب تصدم الجميع بصور جريئة رفقة صديقها

2023_7_1_21_47_12_499

زجاجة المياه بـ 200 جنيه.. فنانة شهيرة تفضح ما يحدث في الساحل: في قلة أدب

196-115201-bossi-secret-disagreement-father_700x400

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "طليقي كان بيطلب مني حاجات مينفعش أقولها"

15-06-22-42037896

ضجة بعد انتشار صورة فاضحة لفنانة شهيرة وتتوعد بمحاسبة ناشرها