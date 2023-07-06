" أفعال مش مكانها هنا".. الجمهور يهاجم فنانة شهيرة يغد نشر صور جريئة مع زوجها

تصدرت الفنانة كارول سماحة ، التريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها برفقة زوجها.

واعتادت الفنانة كارول سماحة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت كارول سماحة في فيديو وهي تجلس مع زوجها، ويقبلان بعضهما ويضحكان، وعلقت كاتبة: "بالدنيي مين بيحبك قدي أنا".

وتعرضت لفنانة لهجوم من الجمهور مشيين أن هذه الأفعال والصور ليس مكانها الانترنت أمام الناس، ولكن مكانها المنزل مهاجمين زوجها كذلك بسبب نشر هذه الصور "الخاصة".

وتتميز كارول سماحة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد كارول ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.



