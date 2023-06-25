ضجة بعد انتشار صورة فاضحة لفنانة شهيرة وتتوعد بمحاسبة ناشرها





انفجرت الفنانة هبة نور غضبا ؛ بسبب صورة "مفبركة" لها على السوشيال ميديا، وأعربت عبر حسابها على مواقع التواصل، عن غضبها من انتشار صورة مفبركة لها بملابس مكشوفة، ادعى ناشروها ان الصور التقطت لها وهي في ملهى ليلي بلبنان؛ حيث توعدت هبة بمحاسبة مصممي الصور ومعاقبتهم.

ظهرت الفنانة هبة نور؛ بطلة فيلم عندليب الدقي بإطلالة مختلفة بعد 15 عاما من الفيلم .

وظهرت هبة نور بتغير كبير في ملامحها؛ حيث سادت حالة من الجدل بعد انتشار صورتها ووجود ملامح مختلفة عن ما ظهرت به منذ 15 عاما.

وقدمت هبة نور دور شخصية جومانة خلال الفيلم وخطفت الأنظار بقوة.

هبة نور:

جذبت الفنانة السورية هبة نور أنظار جمهورها بصور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مستعرضة أنوثتها بلوك مثير وجذاب.

وتألقت هبة نور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جيبة قصيرة فوق الركبة، ونسقت معها بادى كت اسود، ابرز أنوثتها وقوامها الممشوق ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة بشكل ويفي مرتب وناعم.

وشاركت أيضا فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، بطولة كلًا من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.



