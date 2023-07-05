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ابنة عمرو دياب تصدم الجميع بصور جريئة رفقة صديقها

ابنة عمرو دياب تصدم الجميع بصور جريئة رفقة صديقها

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جنا عمرو دياب
الأربعاء، 05-07-2023 07:26 ص

 


أثارت جنا عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التى نشرتها عبر حسابها بتطبيق انستجرام .


وظهرت جنا عمرو دياب وهى تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر انستجرام.


وتصدّر اسم الفنان عمرو دياب محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد طرح أحدث أغنياته، واستعداده لطرح المزيد من الأعمال قبل إحياء حفلات في الساحل ولبنان، إلى جانب الحديث عن قصة حبه الجديدة.


ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي  صورة للنجم عمرو دياب مع إحدى الفتيات وهو يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع إحدي الدول الأوروبية.


وظهر الهضبة وهو برفقه الفتاة ؛ والتي يبدو أنه يعيش معها قصة حب جديدة، وجنسيتها إيطالية.


وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا للهضبة عمرو دياب برفقه إحدي الفتيات وهي تظهر بإطلالة جريئة خلال افتتاح فندقه الجديد.

 


وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية الفتاة والتي تبدو أنها غير مصرية ، في الوقت الذي التقطت فيه الصورة بفرنسا.

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