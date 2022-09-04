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أشهر المطاعم.. الشرطة تغلق مطعم كبدة البرنس (صور)

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كبدة البرنس
Native
Teads
الأحد، 04-09-2022 08:51 ص


شنت شرطة المرافق بالجيزة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من المحافظة وحي شمال حملات أمنية مكبرة استهدفت عدة مطاعم شهيرة بشارع طلعت حرب في إمبابة ابة وتمكنت من إغلاق عدد منهم أبرزهم مطعم كبدة البرنس والمالكي وغيرهم من المطاعم الكبري.

واستهدفت الحملة شارع طلعت حرب بإمبابة وتم رفع 72 حالة تعدي للمطاعم شملت عربات كبدة وافران وجريلات وترابيزات إعداد طعام وكراسي وثلاجات.

وتولى ضباط شرطة المرافق بالتعاون مع حي شمال الجيزة تنفيذ حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابه شملت التصدى لكافة مخالفات التراخيص والاشغالات والأغذية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وادارات رخص المحلات والبيئة والاشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

اسفرت الحملة عن غلق عدداً من المطاعم للتعدي علي حرم الطريق العام وافتراش ارصفة المشاه بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وافران وجريلات لتجهيز الطعام .

كما أسفرت الحملات عن  إزالة ورفع 72 حالة تعدي للمطاعم علي الطريق العام وأرصفة المشاة شملت ( فاترينات – عربات مأكولات كبدة – ثلاجات – افران اعداد – جريل – ترابيزات اعداد طعام – كراسي ) وقد تم ايداعها مخازن الحى لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وتنفيذا للإجراءات الرادعة تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشات وتحرير محاضر بيئة واشغالات للمطاعم والمحال المخالفة .


 

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