ليلة حمراء لـ خليجي مع شقيقة راقصة شهيرة تنتهي في قسم الشرطة

الإثنين، 15-08-2022
02:11 م
اتفق رجل خليجي
أثناء تواجده في المغرب،
مع شقيقة راقصة
شهيرة على قضاء ليلة حمراء سويًا، وبالفعل تم الاتفاق لكن بعد الليلة حدثت الصدمة له بعد اكتشاف سرقته.
وفي التفاصيل فقد أوقفت الجهات الأمنية بالمغرب ، شقيقة راقصة
مغربية شهيرة، بتهمة
"السرقة والنصب" على خليجي
، في مبالغ مالية وأغراض ثمينة.
وكشفت مصادر بحسب العمق المغربي، أن سائح أجنبي، من دولة خليجي
ة، تقدم
ببلاغ لدى الجهات الأمنية، يتهم فيها شقيقة الراقصة بـ"سرقة مبلغ مالي قدره
18 مليون سنتيم إضافة وساعة يدوية فاخرة".
وتعرض الخليجي
للسرقة على يد شقيقة الراقصة، وفق محضر الشرطة
، بعد
"قضاء ليلة حمراء، في أحد الشقق بمدينة مراكش"، مما جعله يتقدم بشكاية
لدى الجهات المختصة في المغرب،
التي أعطت التعليمات بتوقيف المتهمة، قصد الاستماع
لها في المنسوب لها.
وتم الاستماع للمتهمة، الأحد، من طرف الأمن، بمركز الشرطة
، فيما ما يزال
البحث جاري، في انتظار عرضها على القضاء، تعميقا للبحث.