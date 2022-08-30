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استشهاد ضابطين وإصابة ثالث.. تفاصيل اشتباكات الشرطة وتجار المخدرات

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ارشيفية
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الثلاثاء، 30-08-2022 12:26 م

استشهد ضابطي شرطة خلال مداهمة لأحد أوكار تجارة المخدرات في منطقة القرنة بمحافظة الأقصر مساء أمس الاثنين.

ووقع تبادل لإطلاق النار خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن الأقصر للقبض على تجار المخدرات بمركز القرنة، غرب الأقصر.

ووفقًا لمصدر أمني فإنه فور وصول عناصر الشرطة إلى موقع الحادث بقرية المريس التابعة لمركز القرنة فوجئوا بإطلاق النيران من جانب العناصر الإجرامية؛ ما أدى إلى مقتل الرائد محمود الضبيعي، والنقيب مصطفى علام، معاوني المباحث بمركز شرطة القرنة، وإصابة النقيب علي محمد زكي معاون مباحث مركز القرنة.
واوضح المصدر الأمني أنه بعد اتضاح حجم السلاح الذي كان بحوزة العناصر الإجرامية، دفعت مديرية أمن الأقصر بتعزيزات أمنية للقرية في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني.

وشارك أصدقاء للضابطين القتيلين صورا لهما على منصات التواصل الاجتماعي.
 

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