الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:39 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

أثارت ضجة.. منشور يكشف سبب اقتحام رجال الشرطة دار أيتام فتيات في السعودية

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا»

عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

ADS
 

بيان أمني.. حقيقة فيديو هروب خنزير من داخل محل بيع ساندوتشات كبدة وسجق في الأميرية

301996268_2224045751091541_2226678071514414656_n
خنزير يهرب
Native
Teads
الأحد، 28-08-2022 09:55 ص

أثار منشور تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، لخنزير يهرب في أحد شوارع الأميرية وخلفه عدد من الأطفال وفي صورة أخرى يهاجم رجلًا، جدلًا كبيرًا بعد أن قيل أنه هرب من أحد محلات بيه ساندوتشات الكبدة والسجق.
وبالفحص تبين أن الصور قبل عامين وبالتحديد في 27 أغسطس 2020، وحينها حددت الأجهزة الأمنية القائم بالتصوير وشخص آخر فبرك الفيديو لهروب الخنزير، واعترفا بارتكاب الفيديو على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وفي عام 2020، كان قد أوضح الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حينها أن هذا الخنزير هرب خلال نقله ضمن سيارة محملة بالخنازير بمنطقة الأميرية.
وتابع أن الخنزير هرب ثم سرقه أحد الأهالي لبيعه وتم تصويره يهرب في شارع الدكتورة عايدة بحي الأميرية، واتخذت الشرطة حينها الإجراءات اللازمة ضد الشخص سارق الخنزير، الذي تسبب في حالة الجدل في الشارع حينها".
 

إقرأ ايضا

0

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

2022_8_30_17_27_15_317

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

198-013306-zaina-beachwear-egypt-4

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

أخبار متعلقة

272748

صدمة في مطار سعودي.. عريس مصري يترك عروسته ويهرب : جسمك مش حلو