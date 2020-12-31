أحلام مستغانمي تفجر مفاجأة: المخرج السوري حاتم علي يتظاهر بالموت لكنه حي

الخميس، 31-12-2020
09:05 ص
المصريون
كشفت الكاتبة أحلام مستغانمي عن موقف طريف جمعها بالمخرج السوري الراحل حاتم علي
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وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: عندما رثيتُ المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد الذي رحل مع ابنته في انفجار إجرامي بعمان سنة 2005، كنت على تواصل مع حاتم علي
رحمه الله الذي كان مُرشّحا في البدء لإخراج مسلسل ذاكرة الجسد . قال لي متأثراً برثائي " ليتني أعرف ماذا ستكتُبين حين أموت " قوله المازح ذاك آلمني اليوم بقدر خبر موته.
وأضافت: الشاعر الفرنسي الكبير جان كوكتو ، أخرج فيلما قصيراً يُصوّر فيه جنازته ، يقول فيه لأصدقائه و هم يرافقونه لمثواه الأخير " لا تبكوا هكذا . . تَظاهروا فقط بالبكاء فالشعراء لا يموتون إنّهم يتظاهرون بالموت فقط ! " .
وأضافت: حاتم يا شاعر الصورة كُفّ عن التظاهر بالموت فنحن لن نصدّق خبر رحيلك !أعذرني إن لم أرثيك بما يليق بحضورك في وجداننا العربيّ .
ما عاد الموت حدثا ، بل حديثا يوميًّا يُطاردنا في كل نشرات الأخبار، حتى بتنا لا نَقدر على الرثاء .