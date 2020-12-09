صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير
صورة من الفيديو
الأربعاء، 09-12-202009:30 صالمصريون
سادت حالة من الصدمة والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية،
بسبب فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل عمارة سكنية بجدة، لهجوم غير أخلاقي لشاب على
فتاة منتقبة فور نزولها من الأسانسير.
وحسب الفيديو، فقد خرجت الفتاة من الأسانسير في اللحظة التي نزل فيها الشاب
مسرعا من على السلم، ثم قام بالإمساك بها قبل خروجها محاولًا احتضانها وخلع
ملابسها، وعندما فشل وهمت بالقيام من على الأرض طاردها مرة أخرى ونجح في نزع
نقابها قبل أن يتدخل رجل وينقذها ويفر الجاني هاربًا.
وأحدث الفيديو موجة غضب كبيرة من النشطاء في المملكة، والذين طالبوا
السلطات بسرعة ضبط المتهم وتوضيح ملابسات ما حدث، في الوقت الذي زعم البعض أنه
طليقها وقال آخرون أنها محاولة للسرقة.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، أنه من المنتظر أن تصدر السلطات الأمنية بيانًا
توضيحيًا لكشف ملابسات الواقعة بعد سماع أقوال المجني عليها ومعرفة تفاصيل علاقتها
بالجاني.