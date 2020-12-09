الأربعاء 09 ديسمبر 2020
توقيت مصر 10:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب لقاح " كورونا "

مفاجأة.. سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل

صدمة جديدة لـ " ترامب " من بنسلفانيا

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

الإمارات تسجل لقاح جديد مضاد " كورونا "

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بث مباشر.. مباراة برشلونة ويوفينتوس في دوري الأبطال

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك

ADS
 

صادم .. كاميرا مراقبة توثق ما فعله شاب بفتاة سعودية منتقبة أمام الأسانسير

1
صورة من الفيديو
 
الأربعاء، 09-12-2020 09:30 ص المصريون

سادت حالة من الصدمة والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل عمارة سكنية بجدة، لهجوم غير أخلاقي لشاب على فتاة منتقبة فور نزولها من الأسانسير.
وحسب الفيديو، فقد خرجت الفتاة من الأسانسير في اللحظة التي نزل فيها الشاب مسرعا من على السلم، ثم قام بالإمساك بها قبل خروجها محاولًا احتضانها وخلع ملابسها، وعندما فشل وهمت بالقيام من على الأرض طاردها مرة أخرى ونجح في نزع نقابها قبل أن يتدخل رجل وينقذها ويفر الجاني هاربًا.
وأحدث الفيديو موجة غضب كبيرة من النشطاء في المملكة، والذين طالبوا السلطات بسرعة ضبط المتهم وتوضيح ملابسات ما حدث، في الوقت الذي زعم البعض أنه طليقها وقال آخرون أنها محاولة للسرقة.
وأفادت وسائل إعلام سعودية، أنه من المنتظر أن تصدر السلطات الأمنية بيانًا توضيحيًا لكشف ملابسات الواقعة بعد سماع أقوال المجني عليها ومعرفة تفاصيل علاقتها بالجاني.
 

إقرأ ايضا

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع

معز مسعود

فنان شهير يسخر من ارتباط حلا شيحة و معز مسعود بكلمات نارية

فنان

رد غير متوقع من الفنان المتهم بالتحرش بعد إبعاده من مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار متعلقة

عادل إمام

رد فعل صادم من عادل إمام على فتاة قامت بتقبيله مع أختها في الشارع

فنان

رد غير متوقع من الفنان المتهم بالتحرش بعد إبعاده من مهرجان القاهرة السينمائي

08-12-20-779344220

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)

EotxvD0XUAAPWjL

داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة

Morgue.é

صدمة.. عودة شاب إلى الحياة أثناء تشريحه عندما شق الطبيب قدمه

5967340e4386da6ddcad860e43f5beef

تسريب صور صادمة لموديل روز التي أبهرت السعوديين