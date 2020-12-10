محمود عزت يرد على أسئلة رئيس المحكمة.. فماذا قال؟

الخميس، 10-12-2020
02:13 م
المصريون
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،
تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة الإخواني محمود عزت
، القائم بأعمال مرشد
الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.
وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة أمر الإحالة فى القضية، وعقب ذلك أمر
المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة الثانية إرهاب بإخراج المتهم محمود عزت
من القفص.
وسأل رئيس محكمة الجنايات، القائم بأعمال المرشد، عن الإتهامات فرد
"ده محصلش.. ده افتراء"، ثم سأله مرة أخرى "معاك محامي" فرد
قائلا: نعم وذكر أسم المحامى الخاص به لتخبره هيئة المحكمة
بأنه تم شطبه من نقابة
المحامين، فسألته المحكمة
مرة أخرى عن محامي أخر فرد قائلا "نعم".
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن، حددت
جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت
، القائم بأعمال
مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة
إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود
ومحمد عمار، وبأمانة سر سيد حجاج.