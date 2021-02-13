السبت 13 فبراير 2021
توقيت مصر 17:33 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور يتخذ إجراء مفاجئ

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

6 مراهقين يهتكون عرض سيدة حتى الموت داخل حديقة عامة

خبر صادم لراغبي أداء عمرة هذا العام

اتهام مفتي هذه الدولة بالاستيلاء علي أموال الحج

تعرف علي الحالات التي يحرم فيها الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

الإفتاء : الفتاة التي توفيت دون زواج " شهيدة "

فيديو يكشف سر العلاقات النسائية في حياة معز مسعود

مفاجأة مروعة تجدها الشرطة المكسيكية في 18 حقيبة

ADS
 

6 مراهقين يهتكون عرض سيدة حتى الموت داخل حديقة عامة

5f19d47c421aa97f7f537642
ا
 
السبت، 13-02-2021 03:45 م المصريون

تعرضت امرأة  للاغتصاب الجماعي والضرب حتى الموت بأغصان الأشجار في حديقة على يد مهاجمين.
قام "كاماري لويس" البالغ من العمر 17 عامًا، و"كيفن سبنسر" 15 عامًا ، بمهاجمة الشابة "إي لي" التي تم العثور عليها فاقدةً للوعي وكدمات وملابس ممزقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وتعتقد الشرطة أن البلطجية المراهقين الذين تم القبض عليهم جزء من مجموعة من ستة رجال تم التقاطهم على كاميرات المراقبة، حيث رصدتهم الكاميرات وهم يعتدون على الشابة في الحديقة.
تم اتهام كل من "لويس" و"سبنسر" بجريمة قتل عمد من الدرجة الأولى، كطرف في جريمة وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، كطرف في جريمة.
نُقلت "لي" إلى المستشفى بعد أن أبلغ "المارة" عن حالتها، لكنها توفيت بعد ثلاثة أيام نتيجة صدمة قوية في رأسها، فبعد الاعتداء عليها سُحبت إلى حافة البركة في الحديقة حيث تركها المهاجمون لتموت.
 

إقرأ ايضا

مرتضى منصور

بعد رفض طعنه.. مرتضى منصور يتخذ إجراء مفاجئ

266634

بيان عاجل من «أمانة جدة» بسرعة الإبلاغ عن هذا الأمر

mohamed-salah-liverpool_d2rlyfipsy0e1lrcxvmynocf2

بالفيديو.. صلاح يسجل هدفًا عالميا في شباك ليستر سيتي

أخبار متعلقة

127587_32_1448379667

الإفراج عن فنان سعودي شهير ضبط رفقة فتاة في الإمارات

276645_5_1555224545

المتهم بهتك عرض فنانة: «كنت هسرقها بس طلعت حلوة ومثيرة»

فنانه

تفاصيل هتك عرض الفنانة «عبير» على يد 3 أشخاص داخل شقتها

2018_11_10_14_18_13_605

فيديو صادم للحظة ضبط فتاة متلبسة مع شاب داخل سيارته بالكويت

q3KmW-1

تهز الكويت.. اغتصب طفلة ثم حاول التخلص منها بطريقة بشعة

kvkwiutfw

«بنت شوارع» يتصدر الترند في السعودية.. ما القصة؟