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"مايوه المطلقات" يتسبب في الهجوم على محمد منير

محمد منير
"مايوه المطلقات" يتسبب في الهجوم على محمد منير
 
الثلاثاء، 16-02-2021 08:11 ص خلود عادل
أثار فنان مصري شهير موجة من الجدل بسبب تصريحه عن أسباب الطلاق.

وكشف الفنان محمد منير عن أسباب الطلاق خلال هذه الفترة وعلاقتها بـ "المايوه".

وقال "منير" في تصريحات مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي إنه يتناول الحب في أغانيه بطريقة مختلفة.

وبسؤاله عن أسباب هذا التناول المختلف ، قال منير مازحا: بلاش يا لميس السؤال ده؟  لأني كل يوم بتنقل من قلب لقلب  عشان كده خايف على الأجيال الجديدة عشان الطلاق بيحصل بسرعة .. الأولاد بيشوفوا البنات في الصيف "بالمايوه" وفي الشتا يطلق عشان كده البنات بتتطلق كتير.

وأضاف: أي بنت مطلقة أنا جاهز للجواز.

وتعرض منير لموجة من الهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته التي استغربها البعض.
 

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