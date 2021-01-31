فنان شهير: محمود حميدة ضربني علقة ساخنة في الشارع والناس خلصوني منه

الأحد، 31-01-2021
08:34 ص
أحمد الدسوقي
كشف الفنان ماجد الكدواني
عن موقف غريب جمعه بفنان شهير وذلك خلال استضافته في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.
وقال "الكدواني" في البرنامج: في فيلم (عفاريت الأسفلت) كنت لازلت ممثلا صغيرا وكنت أؤدي دور ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذهبت بملابس الشخصية الرثة ، وبدأ تصوير المشهد ، كان المشهد يقتضي أن يقوم الفنان محمود حميدة
بضربي.
وأضاف: عندما بدأ المشهد فوجئنا بالناس يتدخلون في الشارع ويحاولون إنقاذي من أيدي الفنان محمود حميدة
واستغرقنا وقتا لكي نقنعهم أن هذا مجرد تمثيل وليس إلا.
وتابع: وقف الناس يشاهدون المشهد باستغراب ثم اضطررنا لإعادته مرة أخرى فقام الفنان محمود حميدة
بضربي علقة ساخنة للمرة الثانية.