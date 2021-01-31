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فنان شهير: محمود حميدة ضربني علقة ساخنة في الشارع والناس خلصوني منه

محمود حميدة
فنان شهير: محمود حميدة ضربني علقة ساخنة في الشارع والناس خلصوني منه
 
الأحد، 31-01-2021 08:34 ص أحمد الدسوقي
كشف الفنان ماجد الكدواني عن موقف غريب جمعه بفنان شهير وذلك خلال استضافته في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

وقال "الكدواني" في البرنامج: في فيلم (عفاريت الأسفلت) كنت لازلت ممثلا صغيرا وكنت أؤدي دور ولد من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذهبت بملابس الشخصية الرثة ، وبدأ تصوير المشهد ، كان المشهد يقتضي أن يقوم الفنان محمود حميدة بضربي.

وأضاف: عندما بدأ المشهد فوجئنا بالناس يتدخلون في الشارع ويحاولون إنقاذي من أيدي الفنان محمود حميدة واستغرقنا وقتا لكي نقنعهم أن هذا مجرد تمثيل وليس إلا.

وتابع: وقف الناس يشاهدون المشهد باستغراب ثم اضطررنا لإعادته مرة أخرى فقام الفنان محمود حميدة بضربي علقة ساخنة للمرة الثانية.
 

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