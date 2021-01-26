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تصرف غير متوقع من والد زوجة أحمد السقا بعد تدهور حالته بسبب كورونا

أحمد السقا
تصرف غير متوقع من والد زوجة أحمد السقا بعد تدهور حالته بسبب كورونا
 
الثلاثاء، 26-01-2021 09:00 ص المصريون
كشفت الإعلامية مها الصغير - زوجة الفنان أحمد السقا - عن زواج أبيها من أمها مرة أخرى بعد 22 سنة من الطلاق.

وقالت مها في تدوينة عبر انستجرام: في حاجه مهمه اوي عايزه كل العالم يعرفها ، و اكيد مش هعرف اكتب الكلام ده تاني...ابطال القصه دي هم ابي و حياتي كلها و الي يعرفني كويس يعرف ان محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري  و البطله التانيه هي اعظم ست في العالم ملكه العلايلي .. قصه حب عشتها علي مدار كل يوم و كل ثانيه لغايه اللحظه حتي لما اتطلقوا كنت عارفه انه بيحبها و هي بتحبه و عمري ما شفته او شفتها سعيده غير و هي مراته
المهم امي اتجوزت ابويا و هي من عائله ارستقراطيه و هو من عائله بسيطه و تحدت اهلها و قطعوها و هو لم يكن معاه سوي ١٠٠ جنيه و حصل مشاكل و اتطلقوا من ٢٢ سنه و يوم ما تعب و هو حواليه ناس كتيييييييير اوي (بس في الافراح فقط) طلب مني اطلب امي في التليفون و طلب يشوفها و جت له علي طول، يوم ما حس انه ضعيف اوي و تعبان بجد طلب ضهره و سنده الي بجد مش في المنظره و جت و طلب منها متزعلش منه و انها تتجوزه علي سنه الله و رسوله تاني .

وأضافت: و اصدقاء الابطال في هذا الفيلم الجميل الي شهدوا هذه اللحظه هما انا و اخويا مصطفي و اخويا التاني الدكتور الي مسبنيش لحظه يحيي البستاني
الدنيا اتدربكت و طلب مأذون و جه المأذون جوز ملكه العلايلي Malaka Elalaily لمحمد الصغير Mohamed Alsagheer علي سنه الله ورسوله فهذه العظيمه اتجوزته و هو محلتوش حاجه و في عز ضعفه و رجعت له و هو في عز ضعفه برده و نام في حضنها و هو مرتاح اوي  هو الان في امس الحاجه للدعاء لانه في لحظات حرجه اوي اوي اوي .. ادعوا له و اسفه اني طولت عليكوا.
 

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