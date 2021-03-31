عبير حمدي الفخراني تثير الجدل بصورة مفاجئة مع أحمد شفيق

الأربعاء، 31-03-2021
09:09 ص
المصريون
أثارت الإعلامية عبير حمدي الفخراني
، موجة من الجدل
بين متابعيها بعد نشر
صورة مفاجئة مع الفريق أحمد شفيق
رئيس الوزراء الأسبق، وذلك عبر صفحتها على موقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وجاء الجدل
بعد تعليقها على الصورة التي التقطتها معه حديثًا – حسب قولها-
حيث قالت :" مازلت أؤمن بهذا الحلم"، الأمر الذي أثار الجدل
بين
متابعيها وهاجموها، فيما ردت "الفخراني" على تشكيك البعض بأن تكون
الصورة حديثة، لتؤكد أنها حديثة والتقطتها معه حديثًا.
وفي نوفمبر 2017 أوصت لجنة مديري الإدارات بالهيئة الوطنية للإعلام بإنهاء
التعاقد مع عبير حمدي الفخراني
مقدمة البرامج بالقناة السادسة "الدلتا" .
وقد كانت عبير الفخراني قد أحيلت للتحقيق في ٢٩ اكتوبر من نفس العام، طبقا
لقرار الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام أمام أحمد عبد
الله عضو الإدارة القانونية و ذلك بعد الإتهامات التي وجهت إليها بخروجها عن مقتضى
الواجب الوظيفي بنشر ما يسئ للقيادة السياسية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
طبقا لما جاء في قرار إحالتها للتحقيق .
و قالت عبير الفخراني بعد صدور القرار بفصلها : ” إنه لمن دواعي سروري ألا
أوصم بالعار و ألحق فى ركب النفاق الذي يحيط بنا من كل صوب ”
و أضافت : ” أنا في إجازة مفتوحة و ليرتاح من كنت أؤرقه و لكنى سأسلك طريقي
فى الدفاع عن هذا المبنى الذي تهالك من الظلم ، و سيبقى ماسبيرو عشقي التاريخي
ومهد ولادتي الاعلامية ”