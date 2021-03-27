بعد ضجة مقطع الرقص.. فنانة شهيرة: أنا من أشرف وأنظف الفنانات

السبت، 27-03-2021
03:02 م
المصريون
بعد حالة الضجة التي أثارها مقطع الفيديو الذي نشرته
الفنانة
البحرينية الشهيرة حنان رضا
، خرجت الأخيرة عن صمتها لترد على حملة الهجوم التي
تعرضت لها بعد ظهورها في مقطع راقص عبر فيديو نشرته على حسابها بإنستجرام.
وقالت حنان في الفيديو: “خير إش صار؟ نعم؟ أول مرة تشوفون
حنان؟ ما دشت المسرح؟ ما دشت ترقص
؟ ما سوت في كليباتها رقص
ات؟ ولا صار فجأة؟”.
وأضاف حنان على الفيديو: “عادي تحبون بويات عادي تحبون مفاصيخ
وتحبون راعين المشاكل.. الي في حالها نزلت شي عفوي ولافي بالها تفكير قذر نفس تفكير
بعضكم قبيتوا؟”.
وتابعت “أنا من انضف فنانات الوسط الفني وأشرف الكل ومبطي
الي يفكر يغلط ويتطاول”. وختمت كلامها بالقول “بمسح الفيديو مو عشان أخش ويهي عشان
ماسمح حق الأشخاص المريضة تتشرف و تعلق و تدنس حسابي بأفكارها وتعليقاتها المسمومة”.
شاهد الفيديو بالضغط هنا: