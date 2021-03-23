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شبيهة عبلة كامل تثير الجدل في أول ظهور لها

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عبلة كامل
 
الثلاثاء، 23-03-2021 09:02 م محمد فضل

أثارت فتاة تشبه إلى حد كبير الفنانة القديرة عبلة كامل، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو تقوم بتقليد الفنانة الكبيرة بطريقة لافتة.
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تُقلد عبلة كامل، ولفت انتباه الجميع التشابه الكبير بين الإثنين.
وكانت شائعة انتشرت منذ أشهر عن إعتزالها التمثيل، وهو ما نفته بنفسها من خلال إتصال أجرته معها الإعلامية لميس الحديدي، ضمن برنامجها "كلمة أخيرة"، وقالت لها: "لو حصلت على دور مناسب وحلو سأقدمه فوراً ولم أجد أي دور يستفزني لأقدمه من جديد".
كما أشارت الى أنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي مرض.
 

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