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شاهد.. وصلة رقص لـ الأنبا بشارة بالعصا تثير الجدل

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الأحد، 07-03-2021 11:56 ص محمد فضل - متابعات

تباينت ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على مقطع فيديو نشرته مواقع إخبارية وصفحات مواقع التواصل، يظهر الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، جنوبي محافظة المنيا، وهو يرقص بالعصا مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاءت الرقصة، أثناء تفقد مطران الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، لرعية القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالفكرية في أبوقرقاص.
ويظهر المطران، وهو يرقص مبتهجا ماسكًا بعصا في يده ثم أخذ يحطب معه بالعصا، والأهالي يلتفون حولهما ويهتفون «أنبا بشارة ياجميل» وفي آخر الرقصة التي استمرت لنحو دقيقة احتضن المطران الصبي في إشارة تعبر عن روح الإنسانية والحب والمودة.
وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين مشيدين بروح "الأنبا" الجميلة ومحاولته إدخال الفرحة والسرور على قلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما استنكر البعض قيامه بالرقص.
وحسب "المصري اليوم"، تستمر زيارة المطران حتى 10 مارس الجاري، وتشمل تفقد رعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، وملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية، ورعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا، وماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، وقداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.

 

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