الإثنين 08 مارس 2021
توقيت مصر 17:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صورة أسرة حنان ترك تشعل مواقع التواصل

سوريا تعلن إصابة بشار الأسد وزوجته بـ«كورونا»

بالصور.. وزير خارجية السعودية يصل قطر في زيارة رسمية

فنانة كويتية تصدم الجميع بصورة شبه عارية على السرير: صباح العشق

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة

خرائط جوجل توثق لحظة مُحرجة لفتاة في وضع مثير

فنان سعودي شهير يهاجم الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

بيان شديد اللهجة من قطر تعليقًا على التطورات في السعودية

السعودية: إلغاء القتل استنادًا على القسامة

شاهد.. حفار يدهس سيدة بشكل مروع

ADS
 

فنانة كويتية تصدم الجميع بصورة شبه عارية على السرير: صباح العشق

11
سناء
 
الإثنين، 08-03-2021 01:20 م


صدمت الفنانة الكويتية سناء القطان، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة مثيرة لها بدت فيها شبه عارية ومستلقية على السرير.
وظهرت الفنانة الكويتية، في الصورة وهي تستلقي على السرير مغطّية نفسها بملاءة بيضاء مع كتفين مكشوفتين، وأرفقت الصورة بالتعليق: "صباح العشق بتوقيتي".
وفتحت الصورة على "القطان" موجة هجوم عنيفة، وانتقدها كثيرين متسائلين عن سبب نشر صورة لنفسها بهذه الوضعية، موجهين لها اتهامات باستعراض جسدها ومحاولة "خطف" ترند من أجل الشهرة.
يذكر أن سناء القطان بدأت مسيرتها الفنية في العام 2014 وشاركت في عدد من الأعمال، منها مسلسل "ثريا" الذي عُرض في العام نفسه وظهرت فيه إلى جانب كل من سعاد عبد الله، زهرة الخرجي، صمود وحسين المهدي.

 

إقرأ ايضا

640

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة عاجلة

1400315_1579079647

فنان سعودي شهير يهاجم الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

Capture

شاهد.. حفار يدهس سيدة بشكل مروع

أخبار متعلقة

20210307110610701

شاهد.. وصلة رقص لـ الأنبا بشارة بالعصا تثير الجدل

Capture

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان توبتها وارتداء الحجاب (فيديو)

7

«استعراض جسد».. سلمى الشيمي تعود لإثارة الجدل بفيديو جريء

Capture

بعد انفصالها عن رجل أعمال سعودي.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بصورة عارية

0bd294e7-2f6a-4834-a2c8-038d4855829b

ماذا تعرف عن "ملك البورنو" الأمريكي الذي مات بمرض غامض

5111a4496fddf3e26d3d9bd54a32394a1549313561

ملامح ابنة رهف القنون تثير الجدل في أول ظهور لها