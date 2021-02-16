ابنة صدام حسين تفجر مفاجآت لا يعلمها الملايين عن والدها

الثلاثاء، 16-02-2021
09:04 ص
المصريون
خرجت رغد - ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
- عن صمتها وكشفت بعض جوانب حياته الشخصية في حوار مع قناة العربية.
وقالت رغد في الحوار إن والدها لم يضربها أبدا في طفولتها حتى أنها ذات يوم أزعجته أثناء نوم القيلولة وعندما استيقظ رأى الخوف في عينيها فابتسم ولم يضربها لكنه عاقب قصي وعدي.
وتابعت: طفولتي كانت طفولة عادية بل وسعيدة ، كنا نذهب للصيد و السباحة وقتما نريد بصحبة والدنا.
واستدركت: بصراحة لم أكن أهتم بالسياسة على الإطلاق في فترة حكم والدي لكن وجدت نفسي مضطرة لهذا الأمر بعد بدء محاكمته التي انتهت بإعدامه.