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هزت مشاعر السعوديين.. يُهشم رأس أمه المُسنة والخادمة ويُسلم نفسه للشرطة

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الثلاثاء، 09-08-2022 01:17 م

قبضت شرطة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية، ممثلة بقسم شرطة الكعكية على رجل يبلغ 38 سنة من العمر، وذلك على إثر قيامه بقتل والدته وخادمةها في منزلهما الواقع بحي الشوقية بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة عكاظ أن الجهات الأمنية بالعاصمة كانت قد تلقت بلاغا عند الساعة الثالثة من ظهر أمس الإثنين، من القاتل نفسه يفيد بتنفيذه جريمةه في إحدى الشقق السكنية بحي الشوقية، إذ باشر قسم الكعكية البلاغ على الفور وجرى القبض على القاتل في مسرح الجريمة دون مقاومة ونقله إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وكشفت الصحيفة عن مصادر  أن الشاب يعاني من اعتلالات نفسية وتم تدوين عدة محاضر سابقة عليه لقيامه بالعقوق والاعتداء المتكرر على والدته، موضحة أنه تم العثور على والدته التي تجاوزت الثمانين من عمرها مهشمة الرأس في غرفة نومها وكذلك تم العثور على الخادمة مهشمة الرأس أيضا في المطبخ، إذ كشفت الاستدلالات الأولية إلى قيامه بقتلهما بواسطة مطرقة حديدية.
 

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