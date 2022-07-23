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بعد تسلل صحفي غير مسلم لـ مكة.. تحذير شديد من السعودية للقادمين إليها

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بعد تسلل صحفي غير مسلم لـ مكة.. تحذير شديد من السعودية للقادمين إليها

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صحفي تسلل لمكة
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السبت، 23-07-2022 09:46 ص

دعا المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استناداً إلى الأنظمة ذات الصلة.

يذكر أن شرطة مكة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً سعوديًا متواطئ قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.
 

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