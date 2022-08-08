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شاهد.. مطعم إثيوبي يقدم اللحوم النيئة ورد فعل مواطن سعودي عندما تناولها
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شاهد.. مطعم إثيوبي يقدم اللحوم النيئة ورد فعل مواطن سعودي عندما تناولها
سعودي
Native
Teads
الإثنين، 08-08-2022
09:12 ص
وثق سائح سعودي مقطع فيديو لأغرب مطعم في أثيوبيا يقدم اللحوم النيئة للزبائن .
وأظهر الفيديو العاملين في المطعم وهم يقطعون اللحوم النيئة ويقومون بوضعها في الأطباق لتقديمها للزبائن مباشرة بدون طهي.
وأظهر الفيديو المطعم مزدحما بالزبائن الذين يتناولون اللحوم النيئة.
وفي نهاية الفيديو ظهر السائح السعودي برفقة شخص آخر وهو يقوم بتجربة تناول وجبة من اللحوم النيئة، وبمجرد أن تناول قطعة لحم شعر بالاستغراب.
وقال إن تناول اللحوم النيئة وجبات معتادة في أثيوبيا ماعدا يومي الأربعاء والجمعة حيث لا يأكلون أي منتجات حيوانية وفقاً لعقيدتهم.
شاهد الفيديو بالضغط
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إثيوبيا
سعودى
لحوم نيئة
مطعم اثيوبي
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