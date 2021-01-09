قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص المتبرعين بالدم

السبت، 09-01-2021
08:59 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر
خادم الحرمين
الشرفيين الملك سلمان
بن عبد العزيز قرار عاجل بالموافقة علي منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ
60 مواطن نظير تبرعهم بالدم 10 مرات .
و أسماء المتبرعين
الذين تم منحهم ميدالية الاستحقاق ، حسبما نشرت " صدي " هم : سياف الشهراني , ماجد الصقعوب , سليمان
الغانم , محمد الخضيري , محمد الغامدي , خالد الزهراني , الرقيب أول / رزيق اليزيدي
, يحيى الزهراني , الجندي أول / عبدالله طوهري , عبدالله الأحمد , تركي الانصاري ,
جاسم المشرف , عبدالعزيز القميزي , علي الضويلع , معتصم العمري , محمد علي , سطام العتيبي
, عبدالكريم الدخيل , العريف / عادل الدخيل الله , حمزة المقعدي , خالد الزهراني ,
النقيب / صالح القحطاني , الجندي أول / صالح العتيبي , المقدم / علي المقبل , الرقيب
/ بندر المالكي , الرقيب / سراج رواص , العريف / أحمد غزاوي , تركي الجطيلي , عبدالرحمن
بالعبيد , محمد القحطاني , بندر علي , مشعل الحقباني , فيصل العروان , تراحيب المطيري
, فهد العاتبي , ثامر مروي , المقدم / محمد الشهراني , صالح الهويمل , العريف / محمد
الحربي , أستاذ مساعد / عماد الجهني , أحمد الشمراني , محمد الزمامي , أسامة الزهراني
, أسامة الحسيني , محمد المعيرفي , النقيب الطبيب / فيصل المهيزع , مهند العتيبي ,
عبدالرحمن الغامدي , إبراهيم الخمعلي , عبدالرحمن المزروع , سلطان الجويسر , محمد الحمود
, عبدالعزيز الخضيري , مناحي العييدي , عبدالملك التويم , العقيد / أحمد القحطاني
, رئيس رقباء / بندر حدادي , طارق حدادي , أحمد حدادي , الرقيب / مشبب الأسمري.