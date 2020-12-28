شاهد.. صورة نادرة للملك سعود أثناء مبايعته

الإثنين، 28-12-2020
02:01 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض الموقع الإخبارية صورة للملك سعود بن عبد العزيز أثناء حضوره
مأدبة طعام ، وذلك أثناء مبايعته لولاية العهد في مكة المكرمة
عام 1933 م .
ويظهر في الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود وهو جالس
وحوله من اليمين الأمراء
: ناصر بن عبد العزيز ، فيصل بن تركي بن عبد العزيز أحمد بن عبد الرحمن ، محمد بن عبد
العزيز ، فيصل بن عبد العزيز " الملك فيصل " .
جدير
بالذكر أن الملك سعود بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 3 شوال 1319هـ/15
يناير 1902 وتوفي في 6 ذو الحجة 1388هـ/23 فبراير 1969م، وهو ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس
عشر من أسرة آل سعود، من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964، هو الابن الثاني من أبناء
الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد عريعر، ولد في نفس السنة التي
استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد. وهو الملك الوحيد من
ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة،
حسب " ويكيديا" .