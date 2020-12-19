شاهد.. صورة نادرة للملك سعود في ألمانيا

السبت، 19-12-2020
02:37 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية السعودية صورة نادرة للملك سلمان بن عبد
العزيز أثناء زيارته إلي ألمانيا
.
و تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور ، وعلق البعض قائلا أن تلك
الزيارة أسهمت في تدعيم العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ، حسبما
نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن الملك سعود بن عبد العزيز
بن عبد الرحمن آل سعود ولد في الكويت بتاريخ 3 شوال 1319هـ/15 يناير 1902 وتوفي في
6 ذو الحجة 1388هـ/23 فبراير 1969م، وهو ملك
المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964، و هو الابن
الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته وضحى بنت محمد عريعر، ولد
في نفس السنة التي استعاد فيها والده الملك عبد العزيز آل سعود الرياض من آل رشيد،
وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة
وليس بالوفاة ، حسبما نشرت " ويكيديا " .