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قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021م

قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021م
قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021م
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:11 ص
قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021م بخصوص ترحيل العمالة اليمنية من المناطق الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبر السعودية هي الوجهة الأولى لمعظم العمال اليمنيين الذين يهربون من سوء الظروف المعيشية وتردي الأوضاع الحياتية في اليمن بسبب الصراعات والأحداث التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة.
اليمنيين في السعودية
يمثل العمال اليمنيين في السعودية أكبر الجاليات في المملكة العربية السعودية، فهناك عدد كبير جدا من المواطنيين اليمنيين انتقلوا إلى الأراضي السعودية من أجل البحث عن فرصة عمل وعيش حياة كريمة وتحسين المتسوى المعيشي لأسرهم، ويبلغ عدد العمال اليمنيين في السعودية ما يقرب من مليون ونصف عامل في مختلف الوظائف.
وقد بدأ توافد العمال اليمنيين إلى أراضي المملكة العربية السعودية منذ فترة السبعينيات بالقرن الماضي، وقد شغلوا العديد من المهن والوظائف المختلفة، وساهموا بشكل كبير جدا بتلبية احتياجات سوق العمل بالأراضي السعودية، كما ساهموا في تحسين مستوى المعيشة لعائلاتهم في اليمن، فدولة اليمن تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على التحويلات الواردة من المغتربين بالخارج في مختلف دول العالم.
الجديربالذكر أن الحديث عن ترحيل العمال اليمنيين من الأراضي السعودية ليس بالأمر الجديد، فقد ترددت هذه الأنباء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، وذلك عقب الإضطرابات السياسية والعسكرية التي نشبت بين الحوثيين في اليمن والسلطات السعودية، حيث يهدد الحوثييون الاستقرار والوضع الأمني بالمملكة العربية السعودية.
وكان قد حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في عام 2015م، وتوقف إطلاق النار من خلال هدنة عقب تدخل الأمم المتحدة في الأمر وحدث عدد كبير من المفاوضات بين الطرفين، وفي كل مرة يتم تداول هذه الأخبار لا تكون نابعة من مصادر رسمية، بل تكون مجرد شائعات لا أصل لها تهدف إلى إثارة القلق والذعر في نفوس المواطنيين اليمنيين المقيمية بالأراضي السعودية من خطر ترحيلهم إلى اليمن وفقدان مصادر رزقهم بالمملكة.

قرارات جديدة لليمنيين في السعودية 2021م
شهدت الفترة الأخيرة تداول العديد من الأنباء حول صدور قرارات جديدة لليمنيين في السعودية، فقد وردت أخبار عن منح السلطات السعودية مهلة لجميع المواطنين لمدة أربعة أشهر حتى يقوموا باستبدال العمال اليمنيين بعمال آخرين من أي جنسية أخرى، كما أمهلت العمال اليمنيين المقيمين بالمناطق الجنوبية بالمملكة مهلة ثلاثة أشهر حتى يخرجوا من هذه المناطق.
وقد تداولت بعض الأخبار عن نية السلطات السعودية بترحييل كافة المواطنيين اليمنيين من الأراضي السعودية خلال فترة أقصاها أربعة أشهر، على الرغم من عدم وجود تصريحات رسمية من مصادر مسئولة بهذه الأخبار حتى الآن.
ووفقا لما ورد في صحيفة عكاظ عن أحد المصادر التابعة لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أنه صدر قرار بتقنين نسبة العمالة من بعض الجنسيات في مختلف المنشآت بالسعودية، وقد حددت نسبة العمالة اليمنية في المنشآت بالمختلفة بألا تزيد عن 25% من إجمالي العمالة في كل منشأة.
وأوضحت الصحيفة أنه فيما يخص المنشآت التي يتجاوز عدد العمالة اليمنية بها النسبة المقررة فسوف يسمح للمنشأة بإصدار وتجديد الإقامة ورخص العمل، ولكن سوف يتم فرض بعض القيود على التأشيرات.
وهذا ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية حيث وجد أصحاب المنشآت صعوبة في إصدار تأشيرات للعمالة اليمنيين خلال الفترة الماضية، أو نقل الخدمات إلى المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين اليمنيين بها النسبة المقررة في النظام الجديد وهي 25%.

وبالختام، كانت هذه كل التفاصيل التي ورد عن صدور قرارات جديدة لليمنين في السعودية 2021، وما زال الجميع في انتظار تأكيد صحة القرار أو نفيه بشكل رسمي من السلطات السعودية.
 

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